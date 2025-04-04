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Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии
Фото: Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии в пятницу признал законными требования Генеральной прокуратуры РФ о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании с бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова в доход государства акций и долей промышленных предприятий Башкирии. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала судебных заседаний в пятницу.

"Исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", - сказала судья Арбитражного суда республики Елена Жильцова по завершении рассмотрения дела.

Прокуратура подала ходатайство о немедленном исполнении судебного акта. Представители прокуратуры пояснили, что это заявление обусловлено намерением защиты интересов функционирующих предприятий. "Меры обеспечения наложены. Мы переживаем о том, что производство встанет. Это будет подрыв экономики Российской Федерации. Это будет невыплата заработной платы. Это повлечет банкротство. Чтобы производство не вставало, мы просим немедленного исполнения", - сказал представитель надзорного ведомства.

Представитель Митюшова сообщил "Интерфаксу, что сторона намерена обжаловать решение суда.

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Сообщалось, что Генпрокуратура в иске от 24 января текущего года требовала применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход РФ акции и доли промышленных предприятий Башкирии.

По мнению истца, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром", использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

Одновременно с иском Генпрокуратура заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер. В число таких мер вошли, в частности, арест на активы Митюшова, на все движимое и недвижимое имущество участвующих в деле юрлиц, арест на все принадлежащие участвующим в деле третьим лицам денежные средства и иные ценности, запрет на выполнение участниками ряда действий.

В ходе предварительного рассмотрения дела 18 февраля суд расширил число ответчиков по делу с трех до девяти. К заявленным ранее ответчикам (ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст", Митюшов и ООО "Корпоративный центр") в качестве соответчиков привлечены АО "Салаватнефтехимремстрой" (прежде определенное как третье лицо по делу), бывшие руководители компаний, являющихся предметом иска: Роман Сабецкий ("Нефтехимремстрой", "Салаватнефтехимремстрой"), Алексей Марченко ("Салаватнефтемаш"), действующий генеральный директор "Салаватский катализаторный завод" Дмитрий Медведев, а также Эдуард Мавлиханов и кипрская Donway Invest Ltd.

Башкирия Газпром Алексей Митюшов
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