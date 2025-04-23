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Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены

Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп признал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.

"(Пошлины - ИФ) в 145% - очень высокие. И они не будут настолько высокими, даже близко к настолько высоким. (...) Они существенно снизятся, но не станут нулевыми", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как отмечает The Hill, Трамп также выразил оптимизм по поводу заключения торговой сделки с Китаем.

"Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны, и посмотрим, что будет. Но, в конечном счете, им придется заключить сделку, потому что иначе они не смогут иметь дело с Соединенными Штатами", - сказал президент.

Он пояснил, что причина такого оптимизма основывается на его "прекрасных отношениях" с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент высказал мнение, что торговом противостоянии с Китаем рано или поздно наступит разрядка.

"Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго", - привело агентство Associated Press выдержки из речи Бессента на одном из закрытых мероприятий.

При этом он отметил, что переговоры с Пекином будут нелегкими и официально еще не стартовали.

США Дональд Трамп Китай пошлины
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