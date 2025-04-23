Tesla в I квартале втрое сократила чистую прибыль

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал снижение выручки на 9% в первом квартале 2025 года, при этом его чистая прибыль упала более чем в три раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, квартальная выручка уменьшилась до $19,3 млрд по сравнению с $21,3 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял $21,1 млрд.

Выручка компании в автомобильном сегменте уменьшилась на 20%, до $13,97 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии - подскочила в 1,7 раза, до $2,73 млрд.

Чистая прибыль Tesla в первом квартале упала до $409 млн, или $0,12 на акцию с $1,39 млрд ($0,41 на акцию) годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,27 на акцию с $0,45 на акцию, оказавшись существенно слабее среднего прогноза аналитиков ($0,41 на акцию).

Поставки электромобилей компании в минувшем квартале снизились на 13% относительного того же периода прошлого года, до 336,681 тыс. единиц. Производство уменьшилось на 16%, до 362,615 тыс.

Свободный денежный поток в минувшем квартале составил $664 млн. Годом ранее он был отрицательным.

Акции Tesla подорожали на 5,4% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 41%.