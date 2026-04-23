Tesla увеличила чистую прибыль в I квартале на 17% при росте выручки выше прогнозов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года на 17%, выручку - на 16%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

В январе-марте чистая прибыль Tesla составила $477 млн против $409 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,13 с $0,12.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,41 на акцию с $0,27 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,35 на акцию.

Квартальная выручка Tesla увеличилась до $22,39 млрд с $19,34 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $22,19 млрд.

Выручка в автомобильном сегменте повысилась на 16%, до $16,2 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии - сократилась на 12%, до $2,41 млрд, в сфере услуг - выросла на 42%, до $3,75 млрд.

Поставки электромобилей компании в минувшем квартале увеличились на 6% относительного того же периода прошлого года, до 358 023 машин. Производство повысилось на 13%, до 408 386 штук.

Свободный денежный поток Tesla в минувшем квартале составил $1,44 млрд по сравнению с $664 млн годом ранее. Опрошенные LSEG эксперты ожидали, что компания зафиксирует отрицательный денежный поток в размере $1,43 млрд.

Капиталовложения подскочили на 67% по сравнению с первым кварталом прошлого года - до $2,49 млрд. Компания повысила годовой план капиталовложений до $25 млрд с $20 млрд.

С начала 2026 года капитализация Tesla снизилась на 13,8%.