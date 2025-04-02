Tesla в I квартале сократила поставки электромобилей на 13% г/г, хуже прогноза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla в первом квартале сократила поставки почти на 13% относительно того же периода прошлого года - до 336,681 тыс. электромобилей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в том числе продажи бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 323,8 тыс., остальных - 12,881 тыс.

Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали поставки в целом на уровне 378 тыс. автомобилей. Падение на 13% стало наихудшим в истории компании.

Производство автомобилей Tesla в январе-марте упало более чем на 16% до 362,615 тыс.

Компания опубликует полную финансовую отчетность за первый квартал 22 апреля, говорится в сообщении.

Котировки акций Tesla снижаются на 2,4% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя упала на 35% (до $863 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 10%.