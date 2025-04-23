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"СПБ биржа" будет проводить торги в майские праздники ежедневно

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в период праздников с 1 по 11 мая будет проводить торги ежедневно, сообщила торговая площадка.

Различается время начала торгов: 1, 3, 4, 9, 10, 11 мая - с 10:00 по московскому времени, 2, 5, 6, 7, 8 мая - с 7:00. Во все дни время окончания торгов - 23:50 по Москве.

По сделкам, заключенным 1 и 2 мая, расчеты будут проведены 5 мая, по сделкам 3, 4, 5 мая - расчёты 6 мая, по сделкам 6 мая - расчёты 7 мая, по сделкам 7 мая - расчёты 8 мая, по сделкам 8 мая - расчёты 12 мая и по сделкам 9, 10, 11 мая - расчёты 13 мая.

На торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок доступны 90 российских ценных бумаг, в будние дни - 218 бумаг.

СПБ биржа
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