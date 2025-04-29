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"СПБ биржа" увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 102

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 30 апреля добавит 12 российских ценных бумаг на торги в утреннюю дополнительную сессию, в том числе в выходные дни.

Согласно сообщению биржи, список пополнят акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" , МКПАО "Лента" , "Диасофта" , "Инарктики" и др. Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок станут доступны 102 бумаги.

"СПБ биржа" ранее сообщала, что в период праздников с 1 по 11 мая будет проводить торги ежедневно.

СПБ биржа
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