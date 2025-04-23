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Производитель софта SAP увеличил квартальную выручку на 12%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в первом квартале 2025 года получила прибыль и увеличила выручку на 12%.

В январе-марте выручка компании составила 9,013 млрд евро против 8,041 млрд евро годом ранее. При этом доходы "облачного" бизнеса подскочили на 27% - до 4,993 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне 9,1 млрд евро и ожидали роста доходов "облачного" бизнеса до 5,06 млрд евро.

Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение сократились на 10%, составив 183 млн евро, выручка от предоставления услуг поддержки снизилась на 2% - до 2,76 млрд евро.

Операционная прибыль без учета разовых факторов выросла в 1,6 раза - до 2,455 млрд евро. Аналитики, консенсус-прогноз которых предоставила сама компания, оценивали операционную прибыль в 2,22 млрд евро.

SAP получила прибыль после уплаты налогов в размере 1,796 млрд евро против убытка 824 млн евро, зафиксированного годом ранее. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 1,44 евро против 0,81 евро в первом квартале 2024 года.

В отчетном квартале компания завершила анонсированную в январе 2024 году реструктуризацию. Совокупные расходы по программе составили около 3,2 млрд евро, отмечается в пресс-релизе.

По итогам всего 2025 года SAP по-прежнему ожидает, что ее скорректированная операционная прибыль без учета изменения валютных курсов будет находиться в диапазоне 10,3-10,6 млрд евро, а выручка "облачного" бизнеса - 21,6-21,9 млрд евро.

SAP Германия
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