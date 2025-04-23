Danone увеличила сопоставимые продажи в I квартале

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA увеличил выручку в первом квартале 2025 года на 0,8%, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка. Рост сопоставимых продаж, однако, превысил прогнозы.

В отчетном квартале выручка Danone составила 6,84 млрд евро по сравнению с 6,79 млрд евро годом ранее.

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 4,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предусматривал выручку в размере 6,85 млрд евро и повышение сопоставимых продаж на 3,8%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 1,9%, цены - на 2,4%.

Сопоставимые продажи в первом квартале увеличились во всех категориях и регионах, отмечается в пресс-релизе. Так, в Европе рост составил 2%, в Северной Америке - 3,7%, в Азии - 9,9%, в Латинской Америке - 9%, на остальных рынках - 3,3%.

Сопоставимые продажи подразделения по производству молочных и растительных продуктов увеличились на 3,7%, бизнеса по выпуску специализированного питания - на 5,3%, воды - на 4,1%.

Danone подтвердила прогноз на 2025 год, по которому ее сопоставимые продажи вырастут на 3-5%.

С начала 2025 года капитализация Danone выросла на 13,5%.