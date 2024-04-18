Danone в I квартале снизила выручку на 2,5%, в том числе из-за ухода из РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в первом квартале сократил выручку на 2,5% в годовом выражении, но увеличил сопоставимые продажи лучше прогноза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте составила 6,79 млрд евро против 6,96 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Снижение показателя связано в том числе с деконсолидацией российского сегмента молочных и растительных продуктов (EDP Russia). В марте Danone сообщила о получении разрешения российских регулирующих органов, необходимые для продажи своего бизнеса в РФ, оценив ущерб от сделки в 1,2 млрд евро.

Сопоставимые продажи (LfL) в отчетном периоде увеличились на 4,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал выручку в размере 6,7 млрд евро и рост сопоставимых продаж на 3,4%.

Danone по-прежнему прогнозирует увеличение сопоставимых продаж по итогам года на 3-5%.

В первом квартале сопоставимые продажи улучшились во всех категориях и регионах.

В Европе они выросли на 2,8%, в Северной Америке – на 2,5%, в Китае, Северной Азии и Океании – на 8,9%, в Латинской Америке – на 4,1%, на остальных рынках – на 6%.

Сопоставимые продажи подразделения по производству молочных и растительных продуктов увеличились на 3%, бизнеса по выпуску специализированного питания – на 3,8%, воды – на 8,1%.