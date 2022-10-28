Danone ускорил рост выручки в III квартале и повысил годовой прогноз продаж

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в III квартале ускорил рост выручки на фоне повышения цен и повысил годовой прогноз продаж.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в III квартале выросла на 19,1%, до 7,33 млрд евро с 6,16 млрд евро годом ранее.

Рост ожидаемо ускорился по сравнению с динамикой II квартала (12,6%), но превзошел среднюю оценку аналитиков, которые прогнозировали рост выручки на 14,2%, до 7,05 млрд евро (согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте компании).

Положительный эффект на динамику выручки оказали курсовые разницы, в частности, укрепление доллара и некоторых азиатских и латиноамериканских валют по отношению к евро, отметил Danone.

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 9,5%, также оказавшись выше консенсус-прогноза (6,9%). Драйвером роста стал фактор ценообразования (+10,9%), в то время как объем продаж сократился (-1,4%). Без учета бизнеса в производстве молочных продуктов в РФ снижение объема продаж составило 0,2%.

Теперь Danone ожидает роста сопоставимых продаж по итогам года на 7-8% вместо 5-6%.

В III квартале показатели улучшились во всех категориях и регионах, отметила компания. LfL-продажи в Европе выросли на 6% (это крупнейший рынок Danone, где квартальная выручка компании составила 2,25 млрд евро), в Северной Америке - на 11,2%, в Китае, Северной Азии и Океании - на 6,8%, на остальных рынках - на 13,6%.

Сопоставимые продажи подразделения по производству молочных и растительных продуктов увеличились на 6,3%, отчетная выручка выросла на 18,1%, до 3,86 млрд евро.

Сопоставимые продажи подразделения по производству специализированного питания повысились на 12,2%, воды - на 14,4%.

Danone занимается производством молочных продуктов, специализированного питания, питьевой воды, которые продаются более чем в 120 странах. Выручка за девять месяцев составила 20,7 млрд евро.

Ранее в октябре компания сообщила, что приняла решение передать контроль в бизнесе по производству молочных продуктов в России. За январь-сентябрь 2022 года продажи по этому направлению составили около 5% от чистой выручки Danone в целом. Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания оценивает в сумму до 1 млрд евро.