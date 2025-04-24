Правительство Германии ухудшило прогноз ВВП на 2025 год

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии ухудшило прогноз ВВП на 2025 год и теперь ожидает стагнации в экономике, тогда как ранее предполагался рост на 0,3%.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, представивший новый прогноз 24 апреля, отметил, что неопределенность, связанная с начатой Вашингтоном торговой войной, будет негативно сказываться на германской экономике.

"Учитывая плотную интеграцию Германии в глобальные цепочки поставок и высокую степень открытости для внешней торговли, новые протекционистские меры США могут иметь существенное прямое и непрямое влияние на экономический рост ФРГ", - заявил он.

В октябре 2024 года правительство ФРГ ожидало, что ВВП страны в 2025 году увеличится на 1,1%, однако в январе ухудшило прогноз роста до 0,3%.

В предыдущие два года ВВП Германии снижался.

По прогнозу Международного валютного фонда, экономику ФРГ ждет нулевой рост в текущем году и повышение на 0,9% в 2026 году.