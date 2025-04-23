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Boeing в I квартале сократил чистый убыток в 11,5 раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом квартале сократил чистый убыток в 11,5 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $31 млн, или $0,16 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $355 млн, или $0,56 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток уменьшился до $0,49 на бумагу с $1,13.

Выручка увеличилась на 18% - до $19,496 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне $1,18 на акцию при выручке в $19,38 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в прошедшем квартале подскочила в 1,8 раза - до $8,147 млрд, поставки увеличились в 1,6 раза - до 130 самолетов. Boeing получила 221 заказ, в том числе Korean Air заказала по 20 лайнеров 777-9 и 787-10, а BOC Aviation - 50 лайнеров 737-8.

Портфель заказов на конец марта оценивался в $545 млрд и насчитывал свыше 5,6 тыс. самолетов.

Продажи подразделения оборонной и космической техники в январе-марте сократились на 9% - до $6,298 млрд. Выручка в сфере услуг увеличилась до $5,063 млрд с $5,045 млрд годом ранее.

Котировки акций Boeing растут на 5,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года рыночная стоимость корпорации упала на 8,2% - до $122,28 млрд.

Boeing
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