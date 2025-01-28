Boeing зафиксировал крупный убыток в IV кв. из-за последствий забастовки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, зафиксировал крупный чистый убыток в четвертом квартале 2024 года при 31%-ном снижении выручки.

Финансовые показатели отражают, в частности, последствия приостановки работы предприятий Boeing из-за забастовки, а также условия соглашения, заключенного с профсоюзом. Кроме того, они учитывают расходы, связанные с рядом оборонных программ и с ранее анонсированным сокращением рабочих мест, говорится в пресс-релизе Boeing.

Чистый убыток компании в октябре-декабре составил $3,86 млрд, или $5,46 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $30 млн, или $0,04 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Убыток без учета разовых факторов составил $5,9 на акцию, существенно превысив консенсус-прогноз экспертов в $3,22 на акцию.

Квартальная выручка Boeing составила $15,24 млрд по сравнению с $22,02 млрд годом ранее.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в октябре-декабре снизилась на 55%, до $4,76 млрд. Компания поставила клиентам 57 самолетов (157 годом ранее) и получила заказы на 204 лайнера.

Выручка подразделения оборонной и космической техники уменьшилась на 20% - до $5,41 млрд.

Операционный денежный поток Boeing в четвертом квартале был отрицательным - $3,5 млрд.

По итогам всего 2024 года компания зафиксировала чистый убыток в $11,83 млрд, сократив выручку на 14%, до $66,52 млрд. Boeing поставила 348 коммерческих самолетов в минувшем году. Портфель заказов компании на конец декабря оценивался в $521 млрд.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 12,6%. Показатели компании в основном совпали с предварительными результатами, обнародованными на прошлой неделе.