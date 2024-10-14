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Boeing планирует уволить до 10% штата

Boeing планирует уволить до 10% штата
Фото: Stephen Brashear/Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сообщил о планах уволить до 10% сотрудников и ухудшил прогнозы финансовых показателей в третьем квартале.

Увольнения затронут как обычных работников, так и менеджеров, включая высшее звено, пишет MarketWatch. Штат компании составляет около 171 тыс. человек.

Руководство Boeing ожидает выручку в третьем квартале в размере около $17,8 млрд и чистый убыток на уровне $9,97 на акцию, а также отрицательный показатель операционного денежного потока в размере $1,3 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают убыток в $1,61 на акцию при выручке в $18,49 млрд.

Boeing опубликует финансовую отчетность за третий квартал 23 октября.

Также компания перенесла начало поставок самолетов новой модели 777-9 на 2026 год, грузовых самолетов 777-8 - на 2028 год, в результате чего планирует зафиксировать единовременное списание в размере $2,6 млрд.

"Наш бизнес находится в непростой ситуации, и сложно переоценить вызовы, с которыми мы столкнулись, - заявил глава Boeing Келли Ортберг. - Восстановление потребует принятия трудных решений, и нам придется пойти на структурные изменения для сохранения конкурентоспособности".

Заявление было сделано на фоне продолжающейся уже четвертую неделю забастовки сотрудников Boeing. Забастовка привела к приостановке производства самолетов моделей 737, 777 и 767. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает ущерб от акции протеста для Boeing более чем в $1 млрд в месяц.

Акции Boeing подешевели примерно на 1% на дополнительных торгах в прошлую пятницу. С начала года капитализация компании упала на 42%, до $93 млрд.

Boeing
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