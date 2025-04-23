Квота на беспошлинный ввоз картофеля в РФ может быть увеличена в два раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Квота на беспошлинный ввоз картофеля в РФ, объем которой в настоящее время составляет 150 тыс. тонн, может быть увеличена в два раза, до 300 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз РФ.

"С учетом того, что Казахстан ввел запрет на вывоз картофеля из страны, в настоящий момент на площадке ЕЭК согласуется решение об увеличении тарифной льготы для РФ до 300 тыс. тонн. Эта мера, действующая до 31 июля 2025 года, позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз сообщает, что для наращивания собственного производства в текущем году планируется увеличить площади под картофелем до 286,3 тыс. га. В большинстве регионов РФ посадка уже стартовала, и в настоящее время работы идут с опережением прошлогодних темпов. По состоянию на 23 апреля, картофель посажен на 41,4 тыс. га (в 2024 году - 35,9 тыс. га). "В целом при благоприятных погодных условиях в 2025 году ожидается достойный урожай картофеля", - рассчитывает ведомство.

В 2024 году в организованном секторе было собрано 7,3 млн тонн картофеля.

Сославшись на данные ФАС, Минсельхоз сообщил, что в настоящее время в 34 регионах действуют соглашения о фиксации предельно допустимых розничных цен на картофель. "Кроме того, 1 марта вступил в силу закон об агроагрегаторах, способствующий сбыту фермерской продукции ритейлерам. Это создаст комфортные условия для малых форм хозяйствования по выходу в торговые сети - появятся дополнительные каналы сбыта, снизятся затраты на логистику, что благоприятно повлияет на формирование цен на продукцию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в этом году картофель стал одним из лидеров по росту цен на плодоовощную продукцию в РФ. По данным Росстата, к 21 апреля с начала года он подорожал на 45,2%. Однако в последние две недели картофель сдает эту позицию капусте, луку и свекле. Темпы роста цен на эти овощи на неделе с 15 по 21 августа были выше, чем на картофель.

Эксперты рынка ожидают роста производство картофеля в этом году, что должно стабилизировать ситуацию и установить справедливые цены.

Как заявил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, ожидаемый рост производства картофеля обусловлен интересом мелких и средних сельхозпроизводителей увеличить площади в связи с высокой доходностью продаж этой культуры в текущем сезоне. "При благоприятных погодных условиях - теплое лето с комфортной для выращивания картофеля температурой и достаточной влажностью - урожай может быть хорошим", - сказал он.

"По сравнению с предыдущим сезоном фермеры сильнее замотивированы на выращивание картофеля, в том числе из-за повышения рентабельности по этой культуре", - соглашается исполнительный директор ассоциации "Народный фермер" Станислав Санкеев.

По словам Лупехина, в этом году на рынке появилось много новых игроков. Дополнительные возможности для увеличения производства картофеля дает активное развитие рынка переработки.

"Хороший урожай по итогам года позволит обеспечить внутренние потребности в картофеле, что благоприятно скажется на ценовой ситуации. По нашим оценкам, при отпускной цене картофеля 30-35 рублей за килограмм в торговых сетях он может стоить не более 50-60 рублей. Такая стоимость будет справедливой как для производителей, так и потребителей", - заявил он, добавив, что сохранению стабильной ситуации также будет способствовать заключение прямых долгосрочных договоров поставок между сельхозпроизводителями и торговыми сетями.