Рост цен на капусту в РФ за неделю ускорился до 6,3%, лук подорожал на 6%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Капуста, лук и свекла за неделю с 15 по 21 апреля существенно потеснили картофель с лидирующих ценовых позиций на плодоовощном рынке.

Как сообщил Росстат в среду, цены на капусту за неделю выросли на 6,3%. На предыдущей неделе рост составлял 4,6%.

Лук за неделю подорожал на 6% (на 2%), свекла - на 4,7% (на 3,4%). Картофель, который на предыдущей неделе по темпам подорожания был вторым после капусты, на прошлой неделе переместился на четвертое место, цены на него выросли на 3,7% (на 3,5% неделей ранее).

Росстат также сообщил, что цены на морковь за неделю поднялись на 3,4% (на 2,6%), яблоки - на 0,7% (0,9%).

В то же время цены на огурцы снизились на 1,1% (рост на 0,5%), на бананы - на 0,8% (на 0,9%), на помидоры - на 1% (на 0,6%).

В целом рост цен на плодоовощную продукцию на минувшей неделе ускорился до 1,3% с 1,1% неделей ранее.

С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель - на 45,2%. Капуста подорожала на 33,4%, свекла - на 27,9%, лук - на 16,3%, морковь - на 15%, помидоры - на 13,1%, яблоки - на 9,5%, бананы - на 9%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.