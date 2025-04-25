Китай в I квартале в 25 раз увеличил поставки картофеля в РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале этого года экспортировал в Россию картофель на $10,955 млн, что в 25 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года (на $432,9 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте этого года поставки выросли до $6,136 млн с $402,2 тыс. годом ранее.

Как сообщалось, РФ в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12%, до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе сельхозорганизации снизили сбор до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. По данным Росстата, с начала года к 21 апреля картофель подорожал на 45,2%.

Для сдерживания роста цен на период с 1 января по 31 июля этого года введена беспошлинная квота на ввоз 150 тыс. тонн картофеля. По данным Минсельхоза на 25 апреля, остаток квоты составляет 130,3 тыс. тонн. То есть импортеры пока выбрали около 20 тыс. тонн.

Между тем квота может быть увеличена в два раза, до 300 тыс. тонн. "С учетом того, что Казахстан ввел запрет на вывоз картофеля из страны, в настоящий момент на площадке ЕЭК согласуется решение об увеличении тарифной льготы для РФ до 300 тыс. тонн. Эта мера, действующая до 31 июля 2025 года, позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации", - говорилось в сообщении Минсельхоза, распространенном в среду.

По данным ведомства, в этом году площади под картофелем планируется увеличить до 286,3 тыс. га. В большинстве регионов РФ посадка уже стартовала и идет с опережением прошлогодних темпов. По состоянию на 23 апреля, картофель посажен на 41,4 тыс. га (в 2024 году - 35,9 тыс. га).