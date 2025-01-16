Всемирный банк ждет роста ВВП России в 2025 году на 1,6%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,1%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы". Таким образом, ВБ подтвердил озвученные в октябре прогнозы.

В 2024 году, по оценкам организации, рост российского ВВП составил 3,4%, замедлившись по сравнению с 3,6% в 2023 году.

Замедление темпов экономического подъема в России в 2024 году обусловлено главным образом ослаблением частного потребления в условиях жесткой денежно-кредитной политики и повышенной инфляции, отмечается в докладе.

ВБ ожидает, что в дальнейшем частное потребление и инвестиции в России продолжат ослабляться в связи с сокращением темпов роста зарплат и жесткой монетарной политикой. Организация также полагает, что снизятся бюджетные стимулы.

"Экспорт энергоносителей, вероятно, будет постепенно повышаться, - говорится в докладе. - В долгосрочной перспективе ограничения со стороны производственных мощностей, в том числе трудовых ресурсов, вероятно, будут сдерживать экономический рост".

По прогнозу организации, рост ВВП развивающихся государств Европы и Центральной Азии в 2025 году составит 2,5%, в 2026 году - 2,7%.