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Глава ФАС считает, что штрафы для банков за нарушения закона о рекламе могут вырасти в 5 раз

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Переход на взимание оборотных штрафов за нарушение финансовыми организациями закона "О рекламе" приведет к росту штрафных санкций минимум в пять раз, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский журналистам.

"Думаю, что минимум раз в пять примерно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько могут быть увеличены штрафы за нарушения банков в сфере рекламы.

"Считаю, что все эти нарушения осознанные. Все прекрасно понимают закон о рекламе, знают его хорошо, и нет ничего сложного сделать рекламу такой, чтобы она не нарушала закон. Это раздражает потребителей, люди жалуются. Чтобы сократить такие нарушения, приходится принимать такие меры", - пояснил Шаскольский, добавив, что при текущем уровне штрафов банки предпочитают допускать нарушения.

В настоящее время размер штрафа за нарушения закона о рекламе для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в случае нарушений в сфере кредитования от 600 тыс. до 1,6 млн рублей. ФАС уже в течение длительного времени настаивает на необходимости повысить этот уровень в силу большого количества нарушений в сфере рекламы. В прошлом году, как сообщало ведомство, было возбуждено 4 209 дел и выдано 1 921 предписание об устранении нарушений рекламного законодательства. Сумма штрафов при этом составила за год 161,3 млн рублей.

В марте ФАС сообщала, что совместно с ЦБ РФ прорабатывает вопрос о переходе на взимание оборотных штрафов за нарушение финансовыми организациями антимонопольного законодательства в сфере рекламы.

"Банк России в целом поддерживает эту инициативу, поскольку повлиять на недобросовестное поведение экономическими мерами можно только при условии, что материальная ответственность за нарушение будет сопоставима с выгодой от него", - заявляли ранее "Интерфаксу" в банке.

Максим Шаскольский ФАС ЦБ РФ Банк России
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