ФАС и ЦБ завершают подготовку оборотных штрафов для банков за нарушения в рекламе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Обсуждение вопроса о введении оборотных штрафов для финансовых организаций за нарушения законы о рекламе находится в завершающей стадии, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, выступая на "Антимонопольном форуме 2025".

"Мы направили в Банк России и находимся в завершающей стадии обсуждения предложения по введению оборотных штрафов от размера собственного капитала банка для кредитных организаций за ненадлежащую рекламу", - сказал он.

Руководитель ФАС отметил, что "ряд банков продолжает совершать единообразные, очевидно целенаправленные нарушения законодательства о рекламе". В качестве примера он привел отсутствие существенной информации либо указание ее в трудно читаемом формате, замалчивание в рекламе вкладов значимых условий и так далее.

В апреле Шаскольский говорил журналистам, что переход на взимание оборотных штрафов за нарушение финорганизациями закона "О рекламе" приведет к росту штрафных санкций минимум в пять раз.

Сейчас штраф за нарушения закона о рекламе для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, в случае нарушений в сфере кредитования от 600 тысяч до 1,6 млн рублей. ФАС уже давно настаивает на необходимости повысить этот уровень в силу большого количества нарушений в сфере рекламы. В 2024 году, как сообщало ведомство, было возбуждено 4 209 дел и выдано 1 921 предписание об устранении нарушений рекламного законодательства. Сумма штрафов при этом составила за год 161,3 млн рублей.