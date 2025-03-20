Поиск

Штрафы для финансовых организаций за нарушения в рекламе могут кратно увеличиться

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба вместе с Банком России прорабатывает вопрос о существенном увеличении штрафов за нарушение финансовыми организациями антимонопольного законодательства в сфере рекламы, сообщил "Интерфаксу" руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Мы уверены в том, что штрафы необходимо повысить. Исходя из практики, видим, что несмотря на все замечания и рекомендации, нарушения совершаются повторно. Поэтому считаем правильным перейти к оборотному штрафу. Сейчас этот вопрос прорабатывается с Центральным банком. Мы ожидаем увеличения, безусловно, в разы", - сказал он.

Сейчас штраф за нарушения закона о рекламе для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, в случае нарушений в сфере кредитования от 600 тысяч до 1,6 млн рублей. ФАС уже в течение длительного времени настаивает на необходимости повысить этот уровень в силу большого количества нарушений в сфере рекламы. В прошлом году, как сообщало ведомство, было возбуждено 4 209 дел и выдано 1 921 предписание об устранении нарушений рекламного законодательства. Сумма штрафов при этом составила за год 161,3 млн рублей.

ФАС Максим Шаскольский Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Энгельсе возобновила работу больница, поврежденная при атаке БПЛА

Оценку по поведению могут ввести в школах ряда регионов уже с сентября

Оценку по поведению могут ввести в школах ряда регионов уже с сентября

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

Ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропортах Самары и Саратова

Ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропортах Самары и Саратова

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае удалось сократить до 3,75 тыс. кв. м

"Германское общество внешней политики" признано нежелательным в РФ

Российские военные сбили за ночь 132 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ

В Воронежской области уничтожено около 40 беспилотников

В Ростовской области отражена атака БПЛА

Что произошло за день: среда, 19 марта

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2216 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });