Штрафы для финансовых организаций за нарушения в рекламе могут кратно увеличиться

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба вместе с Банком России прорабатывает вопрос о существенном увеличении штрафов за нарушение финансовыми организациями антимонопольного законодательства в сфере рекламы, сообщил "Интерфаксу" руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Мы уверены в том, что штрафы необходимо повысить. Исходя из практики, видим, что несмотря на все замечания и рекомендации, нарушения совершаются повторно. Поэтому считаем правильным перейти к оборотному штрафу. Сейчас этот вопрос прорабатывается с Центральным банком. Мы ожидаем увеличения, безусловно, в разы", - сказал он.

Сейчас штраф за нарушения закона о рекламе для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, в случае нарушений в сфере кредитования от 600 тысяч до 1,6 млн рублей. ФАС уже в течение длительного времени настаивает на необходимости повысить этот уровень в силу большого количества нарушений в сфере рекламы. В прошлом году, как сообщало ведомство, было возбуждено 4 209 дел и выдано 1 921 предписание об устранении нарушений рекламного законодательства. Сумма штрафов при этом составила за год 161,3 млн рублей.