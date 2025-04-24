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"Газпром" к зиме 2025-2026 года накопит в ПХГ 73 млрд куб. м газа

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" к отопительному сезону 2025-2026 годов создаст оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах в размере 73,17 млрд куб. м (что станет абсолютным историческим рекордом), обеспечит максимальную суточную производительность на уровне 858,8 млн куб. м (на достигнутом ранее рекордном уровне).

Об этом "Газпром" сообщил после заседания правления, которое рассмотрело итоги работы группы в осенне-зимний период 2024/2025 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий ОЗП.

В хранилищах Белоруссии оперативный резерв составит 1,14 млрд куб. м, Армении - 0,107 млрд куб. м.

"В период традиционно повышенного спроса компания вновь обеспечила надежные поставки энергоресурсов российским и зарубежным потребителям. Особое внимание было уделено газоснабжению населения России, предприятий электроэнергетики и коммунально-бытового сектора страны", - отмечают газовики.

Перерабатывающие и электроэнергетические предприятия "Газпрома" надежно работали в период холодов. Объекты генерации устойчиво снабжали потребителей электрической и тепловой энергией. Перерабатывающие заводы выполнили задания по производству основных видов продукции из природного газа, газового конденсата и нефти, говорится в релизе.

Компания напоминает, что в минувший ОЗП газовая отрасль установила новые исторические рекорды поставок газа. В октябре и ноябре 2024 года из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России отечественным потребителям были поставлены рекордные для этих месяцев объемы газа - 32,6 млрд куб. м и 39,7 млрд куб. м соответственно.

Кроме того, в апреле 2025 года, после завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 года, был дважды обновлен суточный рекорд поставок из ЕСГ России для этого месяца. Объемы соответствовали зимним уровням потребления. Максимальный показатель - 1,217 млрд куб. м - был достигнут 9 апреля.

По просьбе китайской стороны "Газпром" 1 декабря 2024 года, на месяц раньше директивного срока, вывел суточные поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень. И затем трижды обновил абсолютные рекорды суточных поставок - 7 и 20 декабря, 3 марта.

Газпром Сила Сибири Армения Белоруссия Китай
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