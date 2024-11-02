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"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" приступил к отбору газа из подземных хранилищ на территории России, сообщила компания.

К зиме 2024/2025 года "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли, подчеркивают газовики.

"Традиционно, высокий уровень запасов в ПХГ позволяет компании успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. Например, при резких похолоданиях "Газпром" имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям", - отмечает "Газпром".

Объем запасов в ПХГ Европы, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), не достиг максимальных значений сезонов 2019/2020 и 2023/2024 годов - 97,6 и 100,9 млрд куб. м соответственно, замечают при этом в "Газпроме". На текущий момент в хранилищах 97,1 млрд куб. м газа, что является лишь третьим результатом за всю историю наблюдений. При этом европейские компании в последней декаде октября перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов. Уже шесть газовых суток европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора.

В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 млрд куб. м газа (с учетом буферного газа). Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора.

Сеть ПХГ в России - составная часть Единой системы газоснабжения страны. Вместе с газотранспортными и газодобывающими подразделениями "Газпрома" ПХГ оптимизируют производственные процессы, сокращая объем капитальных и операционных затрат, обеспечивая оптимальные режимы эксплуатации технологического оборудования. Объекты ПХГ сглаживают любые типы неравномерности спроса на газ - сезонные, недельные, суточные, обеспечивая в отопительный сезон от 20 % до 40 % всех поставок газа "Газпрома". На территории России эксплуатируется 23 ПХГ, созданных в 27 геологических структурах: 17 - в истощенных газовых месторождениях, 8 - в водоносных пластах и 2 - в отложениях каменной соли.

Газпром ПХГ Gas Infrastructure Europe Европа Украина
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