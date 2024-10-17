"Газпром" к началу сезона отбора газа 2024-25 гг. создаст оперативный резерв в 73 млрд куб. м

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" в настоящее время завершает формирование в российских ПХГ (подземных хранилищах газа) оперативного резерва газа, сообщила компания по итогам заседания правления о ходе подготовки объектов компании к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.

"К началу сезона отбора 2024/2025 года он (оперативный резерв - ИФ) составит 73,034 млрд куб. м. Это станет новым рекордным показателем для российской газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году, - 858,8 млн куб. м", - говорится в сообщении.

"В 2024 году традиционные работы по диагностике и ремонту объектов, а также заполнение ПХГ велись на фоне повышенного спроса на газ. В летний период "Газпром" регулярно обеспечивал россиян рекордными объемами газа", - заметила компания.