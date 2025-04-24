"ЕвроХим" в 2024 году увеличил производство удобрений на 8%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа "ЕвроХим" в 2024 году увеличила производство удобрений и кормовых фосфатов на 8%, до 13,6 млн тонн, благодаря росту загрузки новых мощностей, перезапуску завода Lifosa и высокой загрузке предприятия в Антверпене, говорится в ее годовом отчете.

Выпуск хлористого калия группой в прошлом году вырос на 17% - до 3,7 млн тонн, включая 3,5 млн тонн товарной продукции (+21% год к году) и 0,2 млн тонн для внутригруппового использования. В частности, Усольский ГОК увеличил производство на 4%, до 2,6 млн тонн, а "ЕвроХим-ВолгаКалий" - на 64% год к году (до 1,1 млн тонн, включая 0,5 млн тонн гранулированного хлоркалия).

Производство фосфорных и комплексных удобрений, а также кормовых фосфатов увеличилось на 14%, до 4 млн тонн. Рост был обеспечен модернизацией оборудования на предприятии в Казахстане, восстановлением работы завода в Литве (выпустил в 2024 году 0,4 млн тонн удобрений) и запуском проекта Serra do Salitre в Бразилии (+0,2 млн тонн).

Выпуск азотной продукции остался на уровне 2023 года - 6,2 млн тонн.

Горнодобывающий дивизион "ЕвроХима" в прошлом году снизил выпуск товарной продукции на 20%, до 4,5 млн тонн, в основном из-за сокращения производства железорудного концентрата на Ковдорском ГОКе на фоне ухудшения качества руды и технических проблем.

Производство промышленной продукции выросло на 12% - до 1,9 млн тонн.

Общий объем продаж "ЕвроХима" в 2024 году снизился на 3%, до 26,5 млн тонн, из-за сокращения объемов реализации сторонней продукции.

Продажи удобрений составили 19 млн тонн против 19,5 млн тонн годом ранее. Объем реализации собственных удобрений группы вырос на 5%, а удобрений сторонних производителей - сократился на 16% (на фоне постепенного отказа от B2B продаж в этом сегменте).

В прошлом году группа "ЕвроХим" нарастила продажи на европейском рынке на 11%, до 4,1 млн тонн. "В 2024 году мы продолжили увеличивать продажи на основных маржинальных рынках - Франции и Италии, как с европейских, так и с российских заводов, поддерживая свое присутствие на рынке за счет эффективной логистики и активного развития клиентской базы", - отмечается в отчете.

Объемы продаж в Южной Америке сократился на 14%, до 6,7 млн тонн, в основном из-за снижения спроса на фосфорные удобрения во II полугодии.

Продажи в странах Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона сохранились на прошлогоднем уровне - 3,3 и 1,7 млн тонн соответственно.

Поставки в Африку выросли на 45%, до 0,7 млн тонн. "Хотя наши клиенты в Африке продолжали испытывать трудности с открытием аккредитивов и выдачей гарантий, мы смогли увеличить поставки в регион, особенно в районы, наиболее нуждающиеся в росте урожаев (...). Среди основных направлений - Южная Африка, Кот-д'Ивуар и Марокко", - отмечает "ЕвроХим".

Поставки группы на рынок России и СНГ составили 2,5 млн тонн. Продажи удобрений собственного производства в регионе выросли на 7% год к году.

Объем реализации группы "ЕвроХим", млн тонн: