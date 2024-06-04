Литовский завод "Еврохима" возобновляет работу после годовой консервации

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa (входит в "Еврохим" возобновляет деятельность после годового перерыва, первую продукцию завод планирует отгрузить 17 июня. Об этом сообщил BNS мэр Кедайняй Валентинас Тамулис по итогам встречи с директором предприятия Андреем Савчуком.

По словам Тамулиса, сотрудники предприятия начали выходить из простоя уже в понедельник, а завод планирует возобновить работу 10 июня.

Сама компания не комментирует точную дату возобновления производства. 27 мая она сообщила, что начала подготовку к возобновлению производства.

Lifosa была остановлена на ежегодное плановое техническое обслуживание в мае 2023 года и с тех пор не работала.

Как сообщалось, Евросоюз в марте 2022 года ввел санкции против тогдашнего бенефициара Lifosa – российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Вскоре Мельниченко перестал быть бенефициаром "Еврохима", а также вышел из совета директоров компании.

Lifosa с мая 2022 года находится под контролем временного администратора, который следит за тем, чтобы деятельность предприятия велась в соответствии с международными санкциями. В середине октября временный администратор компании одобрил назначение главой Lifosa бывшего топ-менеджера "Еврохима" Андрея Савчука. За время работы временной администрации Lifosa неоднократно приостанавливала, а затем возобновлял деятельность.