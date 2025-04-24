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Производитель игрушек Hasbro в I квартале увеличил прибыль в 1,7 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, а его скорректированная прибыль и выручка существенно превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $98,6 млн, или $0,7 в расчете на акцию, по сравнению с $58,2 млн, или $0,42 в расчете на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль увеличилась до $1,04 с $0,61 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $0,67 на акцию.

Выручка поднялась на 17% - до $887,1 млн, превысив прогноз аналитиков на $116 млн.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в первом квартале снизилась на 5% (до $26,7 млн), в сегменте потребительской продукции - на 4% (до $398,3 млн).

Между тем доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующегося на настольных и цифровых играх (таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons) подскочили почти в 1,5 раза - до $462,1 млн.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размене $0,7 на акцию. Выплата запланирована на 4 июня 2025 года. Реестр акционеров закроется 21 мая.

Hasbro подтвердила свой февральский прогноз на 2025 год, отметив сохранение высокой неопределенности на рынке. Компания по-прежнему ожидает слабого роста выручки без учета колебаний валютных курсов и скорректированной EBITDA в диапазоне $1,1-1,15 млрд.

Котировки акций Hasbro растут на 8,9% в ходе предварительных торгов в четверг.

Hasbro
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