Нефть остается в плюсе, Brent торгуется у $66,4 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нефть остается в плюсе вечером в четверг, однако растеряла часть роста, достигнутого ранее в ходе торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:23 по московскому времени увеличивается на $0,25 (0,38%), до $66,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,35 (1,12%), до $62,62 за баррель.

Несмотря на повышение, котировки нефти восстановили менее трети потерь, понесенных накануне на слухах о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить вновь ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают сигналы готовности Вашингтона и Пекина к переговорам о торговом соглашении. Однако пока такие переговоры не начались, а министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Белый дом не намерен снижать пошлины на китайский импорт в одностороннем порядке.

По оценкам аналитиков Rystad Energy, полномасштабная торговая война между США и Китаем может сократить прирост спроса на нефть в Китае в текущем году до 90 тыс. баррелей в сутки со 180 тыс. б/с.

Позитивным фактором для нефтяного рынка является также ослабление американского доллара, повышающее привлекательность нефти для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг теряет 0,54%.

Между тем опубликованные в среду данные показали, что запасы бензина в Штатах за прошлую неделю упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали, сокращения запасов бензина на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей, тогда как резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 86 тыс. баррелей.