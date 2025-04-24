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Трамп заявил, что снижение пошлин США в отношении Китая зависит от Пекина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что изменение его тарифной политики в отношении Китая зависит от действий Пекина.

По его словам, то, что произойдет с тарифами для Китая "зависит от них самих".

Он отметил, что высокие тарифы "в основном означают, что Китай не ведет с нами никаких дел".

Как сообщил президент США, он не будет снижать тарифы на китайские товары до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение между двумя странами.

При этом американский лидер заявил, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем.

"Да, конечно, каждый день", - ответил Трамп на вопрос о прямых контактах между США и Китаем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в интервью телеканалу Fox News, что Трамп не снизит 145-процентные пошлины для Китая до тех пор, пока лидеры страны не проведут переговоры о торговой сделке с Вашингтоном.

"Одностороннего снижения тарифов для Китая не будет", - сказала она.

"Президент ясно дал понять: Китаю необходимо заключить сделку с США, и мы настроены, что это произойдет", - добавила Левитт.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил журналистам, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

"Есть возможность для большой сделки", - приводит его слова The Hill.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт, чтобы ослабить напряженность в отношениях с Пекином. По словам одного высокопоставленного источника в Белом доме, пошлины в отношении китайских товаров могут быть понижены до 50-65%.

Трамп признал, что введенные им пошлины на китайские товары в 145% - слишком высокие, и пообещал, что снизит их после заключения торгового соглашения с Пекином.

"Они существенно снизятся, но не станут нулевыми", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Китай выразил готовность вести торговые переговоры с США, но предупредил, что в условиях постоянных угроз со стороны Белого дома переговоры невозможны.

Дональд Трамп Китай Вашингтон
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