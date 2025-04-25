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Brent подешевела до $65,86 за баррель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе из-за неопределенности, связанной с торговыми отношениями США и Китая, а также угрозы избытка предложения на рынке.

К 13:55 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (1,04%) до $65,86 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,75 (1,19%), до $62,04 за баррель.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

По информации западных СМИ, правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия импортных пошлин в размере 125% в отношении некоторых американских товаров.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели примерно на 3%.

Снижению цен способствовали в том числе и сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

"Цены идут вниз, поскольку опасения избытка предложения со стороны ОПЕК+ сохраняются, в то время как перспективы спроса остаются неопределенными в условиях торговой напряженности", - отмечает аналитик LSEG Ань Фам.

Brent WTI Дональд Трамп Минторг ОПЕК Китай
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