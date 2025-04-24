Продолжается работа над проектом трубопровода для поставок российского газа в Иран

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров для поставок российского газа в исламскую республику, сообщила пресс-служба правительства России после встречи вице-премьера Александра Новака и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада.

Стороны также обсудили реализацию других совместных инфраструктурных проектов в сфере энергетики.

Еще одной темой переговоров стало взаимодействие двух стран в рамках ОПЕК+ и на платформе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Новак также отметил, что Россия готова оказать содействие расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном.

Переговоры прошли в преддверии 18-го заседания российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится 25 апреля. Иранское агентство Shana сообщало, что по его итогам ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве в различных секторах.

В начале года Иран и Россия согласовали маршрут прокладки газопровода из России в Иран - он пройдет через Азербайджан. Сначала планируется небольшая мощность - около 2 млрд кубометров в год, но "есть предварительная договоренность, что мы нарастим до 55 млрд куб. м", говорил тогда министр энергетики Сергей Цивилев.

На прошлой неделе чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что страны на 90% решили вопросы практически полностью решили вопросы в рамках проекта транзита российского газа через территорию исламской республики: "Документ подписан. У нас есть полная готовность, проводим исследования технического характера, но 90% наших вопросов решены". Он отметил, что в рамках рассматриваемого проекта есть возможность возобновить использование уже имеющегося газопровода, а также построить новый газопровод как ответвление от существующего.