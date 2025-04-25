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Поставки российского газа в Иран могут начаться уже в 2025 году

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Иран могут начаться уже в 2025 году, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев по итогам заседания межправительственной комиссии в Москве.

На первом этапе поставки газа РФ в Иран по существующей инфраструктуре могут составить до 1,8 млрд куб. м в год. При этом коммерческие операторы двух стран пока не договорились о цене, и точная дата начала поставок не определена.

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По итогам МПК Цивилев объявил журналистам: "Я хочу отдельно сказать о проекте, о котором мы договорились на прошлой встрече в Тегеране. Это поставка газа по существующей уже инфраструктуре на территорию Ирана из России. Это большой проект (потенциал поставок оценивается в 55 млрд кубометров в год - ИФ). Но в этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре и поставки газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров".

"Поставки должны начаться в этом году. Как только они договорятся о цене. Сейчас компании друг с другом занимаются согласованием цены. Мы в коммерческое отношения между компаниями не влезаем. Компании сейчас заняты тем, чтобы выбрать оптимальную цену", - добавил российский министр в беседе с журналистами.

Министр нефти Исламской Республики Иран Мохсен Пакнежад добавил журналистам: "На данный момент это ещё не финализировано. Но мы надеемся, и мы ждём, что некоторые моменты будут финализированы как можно быстрее".

Иран РФ газ
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