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ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 430 млрд руб

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 430 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

В первом квартале группа заработала 141,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 15,4% выше результата за тот же период прошлого года. Поддержку прибыли ВТБ оказали операции на финансовых рынках.

"У нас этот результат находится внутри плановых ожиданий. Естественно, мы с учетом этих наверняка не повторяющихся доходов, связанных с динамикой фондового рынка в первом квартале, скорее всего, долгое время до четвертого квартала будем иметь этот квартал как лучший. То есть, второй и третий кварталы, скорее всего, окажутся хуже. Но тем не менее, в 430 млрд рублей мы верим и свой таргет не увеличиваем и не уменьшаем. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказал Пьянов.

Отвечая на вопрос, какие показатели группа может пересмотреть, он отметил, что ВТБ сейчас идет ровно по целевым значениям во всех существенных компонентах.

"Если тенденции первого квартала продлятся в течение второго (квартала), то мы вообще не будем пересматривать таргеты ни в одном из компонентов", - добавил Пьянов.

ВТБ в 2025 году прогнозирует рост совокупного кредитного портфеля на уровне свыше 5%. При этом корпоративный портфель, как ожидается, вырастет более чем на 10%, а розничный портфель сократится на 10%. Банк не ожидает значительных урегулирований с восстановлением резервов, поэтому прогнозирует нормализацию стоимости риска на уровне около 1%.

Чистая процентная маржа из-за высокой ключевой ставки в течение всего года и сохранения автономного фактора конкуренции за ликвидность в 2025 году снизится до 1% с 1,7% по итогам 2024 года.

Административно-управленческие расходы в этом году будут расти ниже инфляции - на 7% (с учетом Почта банка - на 13%).

ВТБ Дмитрий Пьянов Почта банк
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