ВТБ не раскрывает сроки продажи "Росгосстраха" в ожидании одобрения ЦБ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ пока не готов раскрывать детали процесса продажи "Росгосстраха", так как сделку еще должен одобрить регулятор, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"С точки зрения "Росгосстраха", действительно, мы находимся сейчас в экспозиции этого актива. Я пока не готов комментировать ни сроки, ни какие-то детали по этим претендентам. Мы понимаем, что продажа страхового бизнеса - он регулируемый, это практически такая же история, как и продажа банков. Регулятор должен одобрить этого покупателя, покупка должна финансироваться собственными средствами, слишком большое количество условий. По этой причине я не готов таргетировать сроки, котировки, имена покупателей, с каких рынков они пришли - потому что это продажа высоко зарегулированного бизнеса", - сообщил Пьянов журналистам.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин 24 апреля заявил, что на "Росгосстрах" есть два покупателя. "Мы в свое время продали "ВТБ страхование" "СОГАЗу", а теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания. И я думаю, что это правильно будет все-таки - отдать в руки профессиональных страховщиков", - сказал глава ВТБ.

"Росгосстрах" в отчетности за первый квартал 2025 года пока не отражен как актив, предназначенный для продажи, добавил Пьянов. "Мы исходим из того, что когда появится юридически обязывающие обязательства купить, это будет основанием для продажи", - отметил он.

Первый зампред добавил, что претендент на "Росгосстрах" не один и среди покупателей пока нет наиболее вероятного.

"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов "Открытия" в декабре 2022 года. Менеджмент банка заявлял, что страховой бизнес не комплементарен ВТБ, однако группа не готова продавать актив по любой цене. Банку "ФК Открытие" принадлежало более 99% в капитале "Росгосстраха", миноритарным акционерам - менее 1%.

Что касается перспектив реализации других активов, то ВТБ в 2025 году может продать ряд гостиничных активов, на них достаточно большое количество претендентов, отметил Пьянов. Кроме того, группа планирует реализовать недвижимое имущество присоединенных банков.

"Следующая категория - это ряд активов private equity - также будет с большой вероятностью реализована. Нужно понимать, что в подавляющем большинстве случаев основной мотив продажи этих активов - не столько генерация прибыли (очень часто они будут продаваться по балансовой стоимости), сколько высвобождение потенциальной нагрузки на капитал в связи с анонсированным новым внедрением регулирования иммобилизованных активов с 2026 года", - пояснил первый зампред.