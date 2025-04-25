ВТБ в I квартале увеличил прибыль по МСФО на 15,4%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2025 года выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 141,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

Рентабельность капитала группы составила 20,9% по сравнению с 22,1% в первом квартале 2024 года.

Опубликованные результаты оказались значительно выше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 92 млрд рублей.

Чистые процентные доходы ВТБ ожидаемо снизились - на 65,8% год к году, до 52,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа в первом квартале составила 0,7% по сравнению с 2,2% в первом квартале 2024 года.

Основным драйвером прибыли стали результаты от операций с ценными бумагами. Так, прочие операционные доходы группы в отчетном периоде составили 233 млрд рублей.

"Мы ожидали очень высокий результат по этой компоненте из-за нашей торговой стратегии на геополитическое урегулирование и отражение этого в котировках российских ценных бумаг. Мы по этой строчке заработали 233 млрд рублей. Это кратно, практически в три раза, превышает соответствующий показатель 2024 года", - заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистые комиссионные доходы группы составили 72,7 млрд рублей по итогам первого квартала, увеличившись на 40,6% год к году, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов выросли вдвое, до 57,8 млрд рублей (по юрлицам было создано 14,7 млрд рублей, по физлицам - 43,1 млрд рублей). Стоимость риска составила 0,8% по сравнению с 0,6% в первом квартале 2024 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле с начала года выросла с 3,5% до 3,8%. Пьянов объясняет рост NPL выходом на просрочку розничных клиентов, которые взяли кредиты в период высокой ключевой ставки и не рассчитали свои возможности.

"И общая ситуация такова, что эти клиенты, которые готовы брать по всяким ставкам, чаще выходят на просрочку, и к сожалению, пропускают срок 90 дней, который релевантен для признания NPL. У нас там нет какой-то концентрации на каких-то продуктах, в основном это беззалоговое розничное кредитование по клиентам, более агрессивно готовым брать кредитную нагрузку на себя в период высоких ставок, и видимо, не рассчитавших свои возможности", - сказал он.

"Вы видите нашу стратегию сокращения розничного кредитного портфеля, у нас закручены все кредитные лимиты, и мы в ситуации с капиталом пристально смотрим на утилизацию капитала розничными кредитами. Это неизбежно: и в корпоративном, и в розничном сегменте, чем дольше длится период высокой ключевой ставки, тем больше будут попадаться такие, к счастью, пока незначимые "хвосты", которые мы будем резервировать по мере их вызревания", - добавил он.

Расходы на персонал и административные расходы составили 118,5 млрд рублей за первый квартал, увеличившись год к году на 19,2% на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы.