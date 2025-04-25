Девелопер Etalon в I квартале снизил продажи почти на 9%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в январе-марте 2025 года cократил продажи на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

При этом общая площадь реализованной недвижимости выросла на 2%, до 192 тысяч кв. метров.

Средняя цена квадратного метра равнялась 194,6 тысячи рублей (снижение на 10,1%), а средняя цена квадратного метра жилой недвижимости - 309,5 тысяч рублей (рост на 9%).

Объем продаж девелопера в Москве и Московской области в январе-марте равнялся 19,152 млрд рублей (снижение на 27,8%) и 89,392 тысячи кв. метров (рост на на 0,2%). Продажи в Петербурге выросли в денежном выражении на 73%, до 11,918 млрд рублей, в натуральном выражении - на 31,2%, до 63,817 тысячи кв. метров. В других регионах продажи составили 6,308 млрд рублей (снижение на 16,6%), компания реализовала 38,868 тысячи кв. метров недвижимости (снижение на 24,3%).

"За первые три месяца 2025 года наши продажи превысили 190 тыс. кв. метров против 189 тысяч кв. метров годом раньше - солидный показатель на турбулентном рынке и в сравнении с высокой базой начала 2024 года, когда спрос подогревался скорым сворачиванием льготной ипотечной программы. Продажи в денежном выражении составили 37 млрд рублей - второй результат января-марта после рекордного прошлого года. Продажи в Санкт-Петербурге продолжают расти быстрыми темпами - на 31% в кв. метрах и на 73% в денежном сопоставлении. Мы видим две причины для такой динамики: реализация недвижимости в готовых жилых комплексах и пополнение предложения новыми проектами (...) в начале этого года. В Москве и регионах мы выводили отдельные очереди в крупных проектах из текущего портфеля и точечные объекты, причем большая часть стартов продаж пришлась на первый квартал 2025, что, как мы ожидаем, компенсирует вымывание ассортимента по итогам 2024 года и придаст импульс продажам в этом году", - прокомментировал президент группы Михаил Бузулуцкий.

При этом, по его словам, в портфеле предложения компании растет доля премиального сегмента. В продажах доля премиальной недвижимости в январе-марте увеличилась до 7% с 0,04% в I квартале 2024 года.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.