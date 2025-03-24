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Девелопер Etalon в 2024 году увеличил выручку по МСФО на 44%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в 2024 году увеличил выручку по МСФО на 44% по сравнению с показателем 2023 года - до 131 млрд рублей, говорится в материалах компании.

При этом девелопер получил чистый убыток в размере 6,9 млрд рублей (рост в 2,1 раза).

Показатель EBITDA вырос в 1,5 раза и составил 27,6 млрд рублей, консолидированная валовая прибыль - на 38%, до 41,4 млрд рублей.

"Дальнейшая работа над эффективностью затрат позволила нам сократить удельные коммерческие, административные и управленческие расходы на 2,8 п.п. - до 11,2%, что вместе с динамикой выручки поддержало рост показателя EBITDA на 52%, до почти 28 млрд рублей. Таким образом мы стали еще ближе к цели на 2026 год: снизить коммерческие, административные и управленческие расходы к выручке до 10%. (...) Группа обладает достаточной устойчивостью, чтобы успешно пройти текущую фазу экономического цикла, продолжая развивать проекты и наращивать выручку. Увеличение масштабов бизнеса, подтвержденное результатами 2024 года, сможет частично нивелировать давление процентных расходов и с началом цикла снижения ключевой ставки обеспечить рост ключевых финансовых показателей", - приводятся в пресс-релизе слова CFO Etalon Group Ильи Косолапова.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система"(48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon Group
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