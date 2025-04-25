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"Самолет" планирует в 2025 году сохранить объем продаж не ниже прошлогоднего

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" подтверждает план в 2025 году сохранить объем продаж не ниже уровня прошлого года.

В 2024 году объем продаж первичной недвижимости группы "Самолет" составил 1,3 млн кв. м на 282 млрд рублей.

"С начала 2025 года "Самолет" приступил к реализации первых девелоперских проектов в Казани, Уфе и Екатеринбурге, и с учетом текущего прогноза и динамики продаж "Самолет" подтверждает планы по выходу на объем продаж не ниже уровня 2024 года, с учетом усиления географической диверсификации, предложения нашим клиентам различных инструментов для покупки жилья", - заявила гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина.

"С точки зрения операционных результатов за I квартал 2025 года - компания выполнила собственный прогноз по продажам на 98%, при этом средняя цена реализации увеличилась на 3%, несмотря на снижение доли приобретаемых объектов с участием ипотечных средств на 15% и рост доли продаж продуктов с опцией без отделки, - рассказала Акиньшина. - Динамика показателей в сравнении с предыдущим годом показала снижение, что обусловлено высокой базой начала 2024 года с учетом запуска новых проектов - в I квартале 2025 года компания приняла решение не выводить в реализацию новые проекты в Московском регионе, а также поддерживать целевую маржинальность в рамках стратегии продаж".

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшими акционерами группы, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Павел Голубков Самолет Михаил Кенин Анна Акиньшина
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