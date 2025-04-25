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ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу снова принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в заявлении регулятора.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Ранее в марте Банк России также сохранил ключевую ставку на уровне 21%, который был установлен 25 октября 2024 года.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 6 июня.

Хроника 16 февраля 2024 года – 25 апреля 2025 годаСтавка ЦБ РФ
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