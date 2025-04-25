Поиск

Рубль не изменился к юаню на решении ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 21%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики также единогласно ждали ее сохранения на уровне 21%.

К 13:31 по Москве (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 11,359 руб., что всего на 0,14 копейки выше уровня на 13:29.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5-21,5% годовых в 2025 году и 13,0-14,0% годовых в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 июня 2025 года.

Банк России ЦБ РФ Китай Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для рынка США в 2026 году

ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 430 млрд руб

"Яндекс" в I квартале нарастил выручку на 34%, до 306,5 млрд рублей

"Яндекс" в I квартале нарастил выручку на 34%, до 306,5 млрд рублей

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ53 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне104 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6258 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });