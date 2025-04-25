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Трамп заявил о готовности к встрече с руководством Ирана

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с представителями высшего руководства Ирана.

"Конечно", - ответил он в интервью журналисту Time, который спросил его: "Открыты ли вы для встречи с президентом Ирана или руководителем страны?".

Кроме того, Трамп назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он якобы предостерег Израиль от удара по Ирану.

"Это не так. Я не останавливал их (израильтян). Я думаю, мы можем заключить соглашение (с Ираном) без нанесения ударов. Я надеюсь, что мы можем", - сказал он, отметив: "Возможно, нам придется ударить по Ирану, чтобы он не получил ядерного оружия. В конце концов, я оставляю выбор за ними (за иранской стороной), но, как я говорил, бомбам я бы предпочел соглашение".

Дональд Трамп США Иран
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