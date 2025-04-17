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Израиль с октября 2024 г. рассматривал варианты операции против ядерной программы Ирана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Израильские власти с октября 2024 года неоднократно изучали возможность ударов по объектам ядерной программы Ирана, сообщает в четверг издание The Jerusalem Post.

"The Jerusalem Post располагает данными, что Израиль с октября 2024 года всерьез несколько раз рассматривал вариант с атакой на иранскую ядерную программу", - информирует газета.

По ее данным, целый ряд высокопоставленных израильских лиц не отвергали такую идею. В командовании ВВС в свою очередь выражали больше уверенности, чем когда-либо, в способности провести подобную операцию, с учетом опыта ударов Израиля по Ирану в апреле 2024 года и налетов на Йемен.

После того как 1 октября 2024 года Корпус стражей Исламской революции запустил по Израилю большое количество ракет, израильское руководство серьезно раздумывало над ударом по иранским ядерным объектам. Однако, уточняет The Jerusalem Post, израильские власти не желали проводить такую операцию без одобрения США и без прикрытия американскими военными страны от новой ответной ракетной атаки Ирана.

Тем не менее, администрация президента США Джо Байдена выступила против операции. Тогда израильские власти решили подождать инаугурации избранного президента Дональда Трампа и убедить его поддержать удар по Ирану.

По информации The Jerusalem Post, некоторых израильских официальных лиц беспокоит то, какое значение премьер Израиля Биньямин Нетаньяху придает прямому участию США в возможной операции израильских военных против Ирана.

Как сообщала The New York Times, Трамп на апрельской встрече с Нетаньяху проинформировал, что Вашингтон не поддержит израильский план ударов по ядерным объектам Ирана. В публикации утверждается, что Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае. Но Трамп отказался от поддержки этого плана в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы.

Теперь Нетаньяху "вместо удара сосредоточился на тайных диверсионных операциях против конкретных объектов и убийствах иранских ученых-ядерщиков", утверждает The New York Times.

Израиль Иран
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