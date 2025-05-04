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Трамп готов выслушать аргументы в пользу ядерной программы Ирана, но нацелен на ее ликвидацию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает необходимым полностью свернуть ядерную программу Ирана.

"Полная ликвидация", - сказал он в интервью NBC News, отвечая на вопрос, на что нацелены переговоры США и Ирана - на ограничение или на ликвидацию ядерной программы.

"Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использование в мирных целях (ядерной энергии - ИФ), чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них так много нефти, может им лучше использовать ее?" - заявил американский лидер.

На уточняющий вопрос журналиста о том, готов ли он позволить Тегерану использовать ядерную энергию в мирных целях, Трамп сказал, что готов выслушать аргументы в пользу этой идеи.

"Я думаю, что я бы был готов послушать это. (...) Но энергетика в мирных целях часто приводит к войнам. А мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.

Иран и США провели три раунда переговоров - 12,19 и 26 апреля. Посредником выступал Оман.

Дональд Трамп США Иран
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