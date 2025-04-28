Поиск

"ВсеИнструменты.ру" в 2024 году нарастил EBITDA на 27,6%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в 2024 году получило выручку в 170,1 млрд рублей (на 28,1% выше показателя 2023 года), EBITDA выросла на 27,6% и составила 12,8 млрд рублей, сообщила компания.

В компании рост выручки связывают с увеличением числа заказов, среднего чека и активной клиентской базы.

B2B-клиенты обеспечили компании 69,4% товарной выручки компании, а B2C – 30,6%, уточняют в "Ви.Ру".

Годовая EBITDA компании выросла на 27,6% и составила 12,8 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,53% против 7,56% в 2023 году.

Чистый финансовый долг компании сложился на уровне 12,7 млрд рублей, соотношение чистого финансового долга к EBITDA (без учета долгосрочных и краткосрочных обязательств по аренде) – 1,7x.

ПАО "ВИ.ру" ВсеИнструменты.ру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

Рынок акций усилил рост на новостях об объявлении Путиным перемирия в дни 80-летия Победы

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });