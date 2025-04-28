"ВсеИнструменты.ру" в 2024 году нарастил EBITDA на 27,6%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в 2024 году получило выручку в 170,1 млрд рублей (на 28,1% выше показателя 2023 года), EBITDA выросла на 27,6% и составила 12,8 млрд рублей, сообщила компания.

В компании рост выручки связывают с увеличением числа заказов, среднего чека и активной клиентской базы.

B2B-клиенты обеспечили компании 69,4% товарной выручки компании, а B2C – 30,6%, уточняют в "Ви.Ру".

Годовая EBITDA компании выросла на 27,6% и составила 12,8 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,53% против 7,56% в 2023 году.

Чистый финансовый долг компании сложился на уровне 12,7 млрд рублей, соотношение чистого финансового долга к EBITDA (без учета долгосрочных и краткосрочных обязательств по аренде) – 1,7x.