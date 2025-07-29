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Совет директоров "ВсеИнструменты.ру" рекомендовал дивиденды в 1 руб./акция

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") на заседании 28 июля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 1 рубль на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общий размер выплат может составить 500 млн рублей. Дата собрания акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос - 1 сентября. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 12 сентября.

"Для нас было принципиально важно выполнить ранее озвученные обещания инвесторам по выплате дивидендов. Рекомендация выплатить сумму выше минимальной, предусмотренной дивидендной политикой - это дополнительный шаг к укреплению доверия и подтверждение серьезного отношения к интересам акционеров", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Марии Шмелевой.

Компания указывает, что фактически рекомендация по дивидендам относится к результатам деятельности 2024 года, хотя формально рекомендация относится к результатам II квартала.

"ПАО "ВИ.ру" не осуществляет операционную деятельность. Для выплаты дивидендов акционерам ПАО "ВИ.ру" должно было получить дивиденды от основной операционной компании группы - ООО "ВсеИнструменты.ру", что и произошло во втором квартале 2025 года", - объясняют в компании.

ПАО "ВИ.ру" в 2024 году получило прибыль в размере 669,8 млн рублей.

Дивполитика "ВИ.ру" предполагает направление на дивидендные выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соотношении чистый долг/EBITDA не более 3х.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY.

ВИ.ру Мария Шмелева ВсеИнструменты.ру
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