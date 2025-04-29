Нефть Brent подешевела до $65,23 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно снижаются во вторник на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке топлива.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он в интервью CNBC.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по московскому времени составляет $65,23 за баррель, что на $0,63 (0,96%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,01 (1,51%), до $65,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,6 (0,97%), до $61,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,97 (1,55%), до $62,05 за баррель.

Рынки следят за развитием ситуации в торговых отношениях США и Китая, опасаясь, что их ухудшение может привести глобальную экономику к рецессии, отмечает главный аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева.

"Недостаток уверенности в будущем спросе и отсутствие четких сигналов относительно оживления спроса на материковом Китае будут продолжать оказывать негативное влияние на нефтяные цены", - говорит эксперт.

В центре внимания также остаются переговоры по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Кроме того, понижательное давление на котировки оказывают ожидания дальнейшего наращивания нефтепроизводства в ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько стран-участниц альянса намерены предложить ускорить увеличение добычи нефти в июне.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные о резервах топлива в Штатах будут опубликованы министерством энергетики в среду.