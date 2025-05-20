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"СПБ биржа" увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 108

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 23 мая добавит 6 российских акций на торги в утреннюю дополнительную сессию, в том числе в выходные дни. Таким образом, на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок будут доступны 108 российских ценных бумаг, сообщила торговая площадка.

Список пополнят обыкновенные акции ПАО "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и "ТГК-14".

Эти бумаги с 23 мая также будут доступны на торгах в вечернюю дополнительную торговую сессию.

Утренняя дополнительная торговая сессия на бирже проводится с 7:00 до 10:00 по Москве, вечерняя дополнительная торговая сессия - с 19:00 до 23:50, торги в выходные дни - с 10:00 до 23:50, они представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника.

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