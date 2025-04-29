Spotify увеличила чистую прибыль на 14% в I кв. с рекордной операционной прибылью

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, увеличила чистую прибыль на 14% в первом квартале 2025 года и получила рекордную операционную прибыль.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 225 млн евро, или 1,07 евро в расчете на акцию, по сравнению с 197 млн евро, или 0,97 евро на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль компании подскочила до рекордных 509 млн с 168 млн в первом квартале 2024 года, однако оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Visible Alpha, оценивавших ее в 548 млн.

Квартальная выручка компании повысилась на 15% - до 4,2 млрд евро, как и ожидали аналитики.

Число активных пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец марта составляло 678 млн человек, что на 10% больше показателя годом ранее. Показатель совпал с февральским прогнозом компании.

Количество платных подписчиков Spotify в минувшем квартале увеличилось на 12% в годовом выражении, до 268 млн, против ожидавшихся в феврале 265 млн. Средняя выручка в расчете на платного подписчика повысилась на 4%, до 4,74 евро.

Согласно прогнозу Spotify, во втором квартале число активных пользователей сервиса достигнет 689 млн человек, платных подписчиков - 273 млн, выручка достигнет 4,3 млрд евро.

Акции компании дешевеют на 4,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала года их цена выросла на 33,6%.