Spotify впервые завершила год с прибылью

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, впервые завершила с чистой прибылью весь год - 1,14 млрд евро против убытка в 532 млн евро в 2023 году.

Выручка компании в четвертом квартале 2024 года выросла на 16% в годовом выражении до 4,24 млрд евро, говорится в отчетности.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец квартала составило рекордные для периода 675 млн человек, за год увеличившись на 12%. Количество платных подписчиков Spotify выросло на 11%, до 263 млн.

Операционная прибыль в октябре-декабре составила 477 млн евро против убытка в 75 млн евро годом ранее, валовая рентабельность - 32,2% против 26,7%.

Чистая прибыль составила 367 млн евро, или 1,76 евро в расчете на акцию, по сравнению с убытком в 70 млн евро, или 0,36 евро на акцию, в четвертом квартале 2023 года. Консенсус-прогноз FactSet предполагал 1,99 евро на акцию.

По прогнозу Spotify, в первом квартале 2025 года общее число пользователей вырастет до 678 млн, число платных подписчиков достигнет 265 млн, выручка составит 4,2 млрд евро, операционная прибыль - 548 млн евро.