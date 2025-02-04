Поиск

Spotify впервые завершила год с прибылью

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, впервые завершила с чистой прибылью весь год - 1,14 млрд евро против убытка в 532 млн евро в 2023 году.

Выручка компании в четвертом квартале 2024 года выросла на 16% в годовом выражении до 4,24 млрд евро, говорится в отчетности.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец квартала составило рекордные для периода 675 млн человек, за год увеличившись на 12%. Количество платных подписчиков Spotify выросло на 11%, до 263 млн.

Операционная прибыль в октябре-декабре составила 477 млн евро против убытка в 75 млн евро годом ранее, валовая рентабельность - 32,2% против 26,7%.

Чистая прибыль составила 367 млн евро, или 1,76 евро в расчете на акцию, по сравнению с убытком в 70 млн евро, или 0,36 евро на акцию, в четвертом квартале 2023 года. Консенсус-прогноз FactSet предполагал 1,99 евро на акцию.

По прогнозу Spotify, в первом квартале 2025 года общее число пользователей вырастет до 678 млн, число платных подписчиков достигнет 265 млн, выручка составит 4,2 млрд евро, операционная прибыль - 548 млн евро.

Spotify Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

OpenAI и южнокорейская Kakao создают партнерство для разработки ИИ-продуктов

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне32 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });